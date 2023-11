Le Livre et l'Épée, T2 : Une lueur sous les cendres

Les idéaux n'auront pas résisté longtemps à l'appétit des puissants. La République est un nid de vipères, propice à toutes les machinations, et certains princes font déjà sédition. Laerte d'Uster, l'assassin de Massalia, est passé dans la légende. Recherché, promis à l'exécution, personne ne l'a vu depuis plus d'un an. Les cendres de l'Empire ont refroidi, mais sa soif de vengeance est toujours brûlante. Sur les traces d'Azdeki et du Liaber Dest, Laerte n'hésite pas à s'introduire dans Eole, la Cal Do Piar, la fameuse cité inexpugnable. Un symbole de la République pourtant assiégé depuis des mois par une armée d'Ombres, un peuple d'une sauvagerie sans pareille. Et l'armée de la République, mobilisée sur d'autres fronts par des attaques venues de l'intérieur, ne vient pas à leur secours. Sur les remparts, Corvert Dargon, vétéran de l'Empire ayant rejoint la République, veille. Rogant, le Naaga, ancien compagnon de Laerte, fourbit ses armes. Tous deux, et bientôt Laerte à son tour, chacun pour des raisons différentes, prendront sous leur aile la jeune Naeme. Une jeune fille au tempérament de feu, décidée à s'arracher au destin qu'on cherche à lui imposer et à combattre l'épée au clair. Qui, comme Laerte, trouve son chemin dans la souffrance, et lui rappelle que, garçon, il voulait être chevalier. "L'événement Fantasy". Livres Hebdo "Rouaud dose ses révélations avec justesse, nous promettant une saga de Fantasy intrigante". The Guardian