Le paris des modernes

Tout au long du premier quart du XXe siècle, Paris continue plus que jamais d'attirer les artistes venus du monde entier et constitue le foyer d'un formidable rayonnement culturel. Paris est au coeur de l'innovation et de "ce qui se fait" . Ambitieuse, inédite et trépidante, cette exposition aborde cette période, en faisant ressortir les ruptures et les avancées tant artistiques que technologiques. Une large place sera faite aux femmes. A travers la mode, le cinéma, la photographie, la peinture, la sculpture, le dessin, mais aussi la danse, le design, l'architecture et l'industrie incarnant cette modernité à l'oeuvre, l'exposition donne à vivre et voir la créativité de ces années1905-1925 où Paris brille d'une aura artistique et culturelle.