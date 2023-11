La Gestalt, l'art du contact. Histoire, fondements et pratiques

Pratiquée individuellement, en couple, en groupe, dans le cadre du développement des ressources personnelles, la Gestalt valorise un contact authentique en intégrant les dimensions sensorielles, émotives, intellectuelles, sociales et spirituelles. Un livre qui résume l'essentiel de la méthode et des techniques utilisées : éveil sensoriel, respiration, rêve-éveillé, psychodrame... Il évoque de plus les récents travaux sur le cerveau, le rêve et la sexualité. Cette nouvelle édition révisée par Brigitte Martel Cayeux actualise le contenu et apporte une nouvelle vision sur cet ouvrage fondateur, près de dix ans après la dernière révision de l'auteur.