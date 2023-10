H comme couper du bois

Dans la classe de Zoé et Barnabé, la fresque des lettres de l'alphabet a une place spéciale. Une vraie oeuvre d'art réalisée par les enfants eux-mêmes ! Chaque année, elle sert aux élèves qui, comme Zoé, la plus futée des CP, apprennent à lire. Alors, quand le I, le O et le U disparaissent, c'est la consternation. Barnabé décide de mener l'enquête...