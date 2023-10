Mes vies d'aventures. L'homme de la mer Rouge. L'homme de la mer Rouge

De sa naissance à La Franqui jusqu'au jour où il planta son ancre à terre, Henry de Monfreid a traversé un siècle d'aventures : l'appel de la mer, la contrebande, les rivages de la mer Rouge, les régions interdites de la Corne de l'Afrique... Frôlant mille fois la mort, quand d'autres se seraient contentés de rêver, Henry de Monfreid a construit avec passion son destin d'exception. Dans ce journal de bord, tel un conteur oriental, il raconte d'une seule voix ses vies multiples et prodigieuses. Henry de Monfreid (1879-1974) est l'auteur de nombreux romans et nouvelles qui ont fait sa réputation dans le monde entier. Guidé par une formidable liberté d'action, il est devenu l' "homme de la mer Rouge" . Mes vies d'aventures est son ultime récit, celui de toute sa vie. "Toutes les aventures de ce Français qui voulut vivre une vie de hardiesse, de solitude et de liberté". Joseph Kessel