Le miracle de Noël

Un conte de Noël moderne où amour et suspense seront au rendez-vous ! Angoulême, 2017. Ambre est une jeune médecin urgentiste. Alors qu'elle profite d'une journée de congé, une petite fille est enlevée sous ses yeux, en pleine ville. Ses grands-parents sont affolés, la foule s'agite et malgré l'intervention rapide de la police le ravisseur et l'enfant restent introuvables. Bouleversée par la scène dont elle a été témoin, Ambre est aussi rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi. Le triste visage de la fillette, qui se nomme Emmie, l'obsède. Bientôt, hantée par son propre passé douloureux, ses remords infondés vont la précipiter dans un chaos de sentiments et l'entraîner dans une folle ronde de questions et de soupçons. Ambre cherche qui sont les vrais coupables, jusqu'à un matin de Noël où la vérité sera révélée, faisant triompher la douceur et l'amour.