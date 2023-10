Le Compagnonnage. Voyager, apprendre, transmettre

Comme le souligne l'historien Maurice Agulhon, François Icher "nous oblige à réfléchir utilement sur la dialectique des changements et des continuités : une institution qui survit, qui se prolonge, qui dure, qui reste elle-même, en assumant par la force des choses un changement de rôle, de recrutement et de méthodes adapté aux bouleversements de la société ambiante. [... ] l'histoire du compagnonnage aujourd'hui ne peut se réduire à une histoire de faits et d'institutions, [... ] elle est aussi une histoire des représentations réciproques que se donnent les compagnons et la société globale, une histoire d'imaginaire en somme" .