Fermes et dépendances

Malgré la disparition des exploitations agricoles, de nouveaux fermiers se retrouvent - par vocation ou par surprise - à la tête d'un patrimoine rural à rénover, à entretenir et, surtout, à faire perdurer. Fermes & Dépendances brosse le portrait de onze de ces défricheurs connectés, informés et cultivés qui sèment pour les générations futures. S'ils sont souvent enfants d'agriculteurs, comme le fondateur du Breizh Café Bertrand Larcher, le producteur de fromages Christophe Schickel, ou la designer matali crasset, ils sont parfois parisiens, immergés par hasard dans un univers qui leur était inconnu, tels Valentine Franc ou Christophe Comoy, associé de l'architecte Luis Laplace. Les plus aventureux se lancent même dans la sauvegarde de cultures inattendues, à l'image de l'Atelier Vime qui ressuscite les plantations d'osier, ou du maître de thé Arnaud Bachelin. Respectueux des traditions régionales et les pieds profondément ancrés dans leur terre séculaire, ces nouveaux agriculteurs ont entrepris, avec un vrai sens esthétique, la restauration de leurs bâtiments en les adaptant à de nouveaux modes de production responsables. Jamais le passé n'a eu autant d'avenir et le retour à la nature de si fervents adeptes. Benoît Rauzy, de l'Atelier Vime, signe la préface de cet ouvrage. Catherine Scotto, journaliste-styliste spécialisée dans l'univers de la décoration, a collaboré à Maison française puis à Elle Décoration, dont elle a été rédactrice en chef durant plusieurs années. Elle est notamment l'autrice de Maroc aux Editions de La Martinière (2022) avec le photographe Nicolas Mathéus. Marie Pierre Morel, photographe pour la presse et l'édition, a signé les images de nombreux ouvrages de cuisine aux Editions de La Martinière. Toutes deux ont publié Châteaux & Dépendances aux Editions de La Martinière (2021).