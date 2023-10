Les Rolling Stones. Les débuts d'une légende. Les débuts d'une légende

En 1965, les Rolling Stones étaient en passe de devenir une légende. Cet ouvrage rassemble la sélection de photographies de Bent Rej, prises entre le printemps 1965 et le début de l'été 1966. Elle constitue un "véritable trésor" , de l'avis de Bill Wyman, le bassiste du groupe. Témoin privilégié, Bent Rej est le seul à les avoir côtoyés d'aussi près. Partageant leur loge et vivant avec eux leurs péripéties en tournées ou en concert, il a réussi à imprimer sur sa pellicule des moments de vie exceptionnels. Ainsi, plus de 300 photographies intimes et délirantes témoignent de la célébrité naissante de ce groupe de jeunes musiciens et révèle une période oubliée de l'histoire du rock. Quelques décennies plus tard, Jagger déclarait : "Un groupe qui dure, qui continue, ce n'est pas évident, il faut qu'il y ait un réel projet derrière... " . Force est de constater que les Rolling Stones en avait un solide dès les débuts, car 60 ans plus tard, le groupe est devenu mythique.