Talons et guidon. Le guide des motardes. Le guide des motardes

Et si vous deveniez enfin cette motarde pleine d'assurance que vous rêvez d'être, sans oser vous lancer ? Si vous songez à passer le permis, gros cube ou petite cylindrée, ou bien à essayer un modèle qui vous fait de l'oeil depuis un moment mais dont vous avez encore un peu peur, si vous vous dites que la piste ou le cross sont des disciplines inaccessibles pour vous... alors vous trouverez au fil des pages tous les bons conseils et toutes les bonnes techniques qui vont vraiment vous aider ! Enfin, pour vous motiver encore plus et vous encourager à dépasser vos éventuels complexes, découvrez dans ce livre des portraits et des témoignages de motardes inspirantes, pour vous prouver que si vous voulez vraiment rouler, rien ne doit vous arrêter !