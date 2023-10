SOMMAIRE [ REVER ] Le meilleur de la terre pour rêver porte un regard sur les jardins, les tendances en matière d'art paysager et de décoration durable mais aussi sur les acteurs qui façonnent ces jardins, le paysage et l'environnement, les créateurs et les artistes qui magnifient le végétal et les matières. [ S'INPIRER ] Le meilleur de la terre pour s'inspirer propose de découvrir des jardins privés dont le concept, la réalisation et les secrets sont dévoilés et décryptés en vue d'offrir aux lecteurs des idées et des suggestions, véritable source d'inspiration pour créer, aménager et embellir leur cadre de vie. [ SAVOURER ] Le meilleur de la terre pour mieux se nourrir et consommer part à la découverte des produits du terroir - légumes, fruits, fleurs, épices, plantes aromatiques et médicinales - mais aussi à la rencontre d'artisans, d'agriculteurs et de chefs qui produisent, transforment et subliment les produits de la terre. [ S'INITIER ] Le meilleur de la terre pour s'initier détaille, au rythme des saison, les travaux à faire au jardin comme sur la terrasse, les savoirs-faires et les tours de mains pour comprendre et adopter les bonnes pratiques de jardinage, réussir à choisir et à cultiver les végétaux mais aussi entretenir et soigner son jardin.