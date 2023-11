Wish, Asha et la bonne étoile. La bande dessinée du film Disney

Asha vit à Rosas, un royaume où les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un voeu aux étoiles auquel répond Star, une petite boule d'énergie cosmique. Asha et Star vont affronter ensemble le plus redoutable des ennemis, et prouver que la volonté d'un être courageux, alliée à la magie des étoiles, peut créer des miracles.