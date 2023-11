Soyez compatissants. Luc 1 à 13

"Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour leur donner la Vie" (Luc 9 : 55, Parole Vivante). Jésus a parfaitement incarné la compassion de Dieu tout au long de son ministère terrestre. Basé sur l'Evangile selon Luc, "le plus humain des Evangiles", ce commentaire examine comment Jésus a transformé la vie de personnes de diverses origines, cultures et croyances. Par son Esprit, il fait de nous ses mains et ses pieds pour répandre son amour fou à un monde brisé par le péché. Un guide pratique vous aidera à tirer le meilleur de ce modèle de compassion - individuellement ou en groupe. "Notre monde est rempli de gens qui souffrent. Des personnes à la recherche d'un contact chaleureux, d'un mot d'encouragement. Jésus a placé son peuple ici-bas pour faire savoir au monde qu'il se soucie de lui" (W. Wiersbe). Que l'Esprit de notre Seigneur vous encourage à communiquer sa compassion au monde !