Captain Laserhawk - A Blood Dragon Remix. Mega City Blues

Au mauvais endroit, au mauvais moment. Elena " Mute " Hicks est une détective privée sans affaire en cours. Quelques années auparavant, elle opérait dans l'armée d'Eden où elle était la partenaire d'un certain Dolph Laserhawk. C'est aussi à cette époque qu'elle avait fait la rencontre de sa petite amie, Linda. Une belle histoire... Mais depuis leur rupture, Elena se noie dans les excès des nuits de Mega City 4. Et quand elle apprend la mort de Linda, survenue dans d'étranges circonstances, Mute s'engouffre un peu plus profondément dans ses propres abysses. L'arrivée inattendue de son ancien frère d'armes, Dolph, depuis considéré comme l'ennemi public numéro 3, va pousser Elena à reprendre du service. Ensemble, ils plongent au coeur d'une enquête aux quatre coins de la ville... Découvrez la première adaptation en bande dessinée de Captain Laserhawk, la prochaine série animée événement de Netflix ! Produite par Ubisoft, écrite par Adi Shankar (Castlevania) et réalisée par Bobbypills (Les Kassos, Vermin, Crisis Jung), cette dystopie aux influences synthwave et retrogaming forme un cocktail détonant entre récit d'anticipation, comédie d'action et références métas à la pop culture. Se situant quelques mois avant les événements narrés dans la série animée, ce one shot en BD introduit des personnages inédits et s'inscrit dans l'ADN de l'univers en multipliant les références et le mélange des genres.