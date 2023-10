Jésus, petit garçon

Retrouve Sara et Simon dans 12 grands épisodes de l'enfance de Jésus. Avec eux se cachent également Félix l'instituteur et sa fille Estelle, les chats Blanche et Lebrun et Quentin le bouquetin ! Ouvre l'oeil et regarde bien chaque scène. Seras-tu le plus rapide pour les retrouver ? Une manière ludique de découvrir l'enfance de Jésus, à travers un Cherche et trouve biblique inédit !