Le cirque traditionnel, sous sa forme de spectacle familial - numéros de clowns, de dompteurs, trapézistes, magiciens, etc - n'a plus qu'une lointaine ressemblance avec le cirque contemporain. Depuis plusieurs décennies, le cirque a vécu de profondes transformations que ce livre raconte aux jeunes lecteurs. Comment imagine-t-on et crée-t-on un spectacle aujourd'hui ? Quels sont les métiers et les disciplines concernées ? Comment se forme-t-on à ces métiers ? Un livre qui donne envie d'aller toutes affaires cessantes s'inscrire dans une école de cirque !