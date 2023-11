Les crimes de nos pères

Sur une petite île du nord de la Suède, on découvre coup sur coup deux cadavres. Si le premier décès est récent, l'autre remonte à plus de cinquante ans. Quel est le lien qui les unit ? Et où s'arrêtera le sinistre décompte ? Criminalité organisée, escroquerie immobilière, prostitution : Rebecka remonte une piste aux ramifications multiples, loin d'imaginer qu'elle va lui révéler de terribles secrets sur l'histoire de sa propre famille. Une écriture puissante, des paysages impressionnants et un sens du suspense glaçant ont fait d'Asa Larsson une figure incontournable du polar scandinave. Trois fois récompensée par le Prix du meilleur polar suédois, traduite dans trente pays, elle poursuit sa série culte dans les pas de son héroïne Rebecka Martinsson. Attention, risque d'addiction. Véronique Fouché, librairie Les Mots retrouvés (Vitry), Pages des libraires. Traduit du suédois par Anne Karila.