Mon rêve, c'est toi

Callie a du mal à oublierle passé. Depuis le décès de sa meilleure amie, elle est perdue et se sent incapable d'accomplir quoi que ce soit. Joel, lui, redoute l'avenir. Depuis sa plus tendre enfance, de nombreux rêves prémonitoires concernant les gens qu'il aime hantent ses nuits. Pour y remédier, il décide de dormir le moins possible et, surtout, de ne plus jamais ouvrir son coeur. Pourtant, quand ces deux-là se rencontrent dans un charmant café à Londres, c'est l'étincelle. Et lorsqu'ils deviennent voisins par le plus grand des hasards, l'envie partagée de s'ouvrir à une idylle les enthousiasme tous les deux. Mais oseront-ils seulement franchir le pas ? Une rencontre unique en son genre, aussi bouleversante qu'emplie de tendresse, qui nous interroge sur notre capacité à transformer nos aspirations en réalité. Vous allez adorer découvrir si les personnagesfiniront par laisser une place à l'histoire d'amour qui les fait tous les deux vibrer. Mieux pour moi.