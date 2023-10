True story - La disparue du Lucil Hotel, histoire vraie dont vous êtes le héros

Un livre dont vous êtes le héros pour adulte, basé sur l'histoire vraie d'Elisa Lam et du Cecil Hotel Le personnage est un étudiant en journalisme intrigué par les mystères autour de l'hôtel et par une vidéo virale qui circule autour de la disparition d'une jeune fille qui décide d'aller y enquêter lui-même. Une double-page pour créer son personnage, choisir ses traits de caractère 1 semaine d'enquête, trois pistes à explorer par jour et une piste par nuit Différents indices et pistes qui mèneront à des conclusions différentes : explication rationnelle ou surnaturelle, homicide ou suicide... Une histoire inspirée de faits réels, avec un dossier documenté sur l'histoire vraie d'Elisa Lam, morte au Cecil Hotel dans les années 2010 Ecrit par Gilles Saint-Martin, spécialiste des escape games et livres-jeux Richement illustré par 15 belles illustrations pleine page en couleur par Romane Mendes