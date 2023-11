Nous les indomptables. Tome 2, Pourquoi le monde est-il injuste ?

Sais-tu pourquoi le monde est devenu injuste ? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains, comme les rois et les reines, vivent dans un palais et donnent des ordres à tout le monde, tandis que d'autres doivent récurer ce palais sans broncher ? Ce n'est pas juste ! Grâce à ce deuxième tome de la série "Nous, les indomptables" , tu vas comprendre pourquoi on en est arrivé là, et comment on peut faire évoluer les choses dans le bon sens. Il y a 10 000 ans, une révolution a transformé nos modes de vie : on a appris à cultiver le blé. Etonnamment, cela a donné lieu à des famines et des épidémies... et les humains ont même inventé la guerre ! Un livre génial qui explique l'injustice avec clarté et humour, et qui donne espoir dans notre capacité à changer le cours de l'histoire !