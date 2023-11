IPA - Maladies chroniques en Pratique Avancée

Rédigé par une équipe pédagogique multidisciplinaire, ce livre répond aux exigences de la pratique avancée chez le professionnel paramédical : - connaissances théoriques et compétences cliniques, prises de décisions complexes concernant : - le parcours de soins, - les consultations de suivi en autonomie avec des patients stabilisés, - les actes de soins, - les orientations et les prescriptions. Au sommaire : - l'IPA mention pathologie chronique stabilisée - Les modes d'exercice - L'évaluation de l'état de santé du patient - IPA et Pharmacologie - Définition et mise en oeuvre du projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé - Conception et mise en oeuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique - Organisation des parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés - Recherches, analyses et production des données professionnelles et scientifiquesUn ouvrage au coeur du métier En partenariat avec Anfipa, l'Association nationale française des infirmier. es en pratique avancée