Relations internationales 2023, n.195

L'histoire des relations internationales et du sport a été fortement renouvelée depuis le début des années 1990 sous l'influence des global studies, de la public diplomacy, et surtout du cultural turn qui envisage la Guerre froide comme un champ de bataille culturel. L'historiographie " réaliste " envisage le sport comme un facteur auxiliaire des relations internationales tandis que l'historiographie que l'on dénommera " culturaliste " envisage le sport comme un acteur à proprement parler des relations internationales. C'est cette dernière dimension que notre dossier compte explorer. Il rendra compte de l'évolution de la recherche depuis un quart de siècle et contribuera à ouvrir et approfondir de nouveaux chantiers en proposant d'écrire cette histoire essentiellement du côté des acteurs non-étatiques. Plusieurs entrées sont possibles : diplomatie informelle à l'occasion d'événements sportifs, statut et rôle diplomatique de la capitale olympique lausannoise et des villes accueillant les sièges des fédérations internationales, diplomatie des mégapoles accueillant les grands événements sportifs, athlètes et leurs accompagnateurs comme ambassadeurs culturels des Etats, voire comme agents de renseignement, athlètes ambassadeurs de l'ONU et de ses différents organismes, rôle diplomatique des dirigeants du sport international (CIO et fédérations internationales), ...