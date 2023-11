Machine Learning avec Scikit-Learn. Mise en oeuvre et cas concrets, 3e édition

L'apprentissage automatique (Machine Learning) est aujourd'hui en pleine explosion. Mais de quoi s'agit-il exactement, et comment pouvez-vous le mettre en oeuvre dans vos propres projets ? L'objectif de cet ouvrage est de vous expliquer les concepts fondamentaux du Machine Learning et de vous apprendre à maîtriser les outils qui vous permettront de créer vous-même des systèmes capables d'apprentissage automatique. Vous apprendrez ainsi à utiliser Scikit-Learn, un outil open source très simple et néanmoins très puissant que vous pourrez mettre en oeuvre dans vos systèmes en production. - Apprendre les bases du Machine Learning en suivant pas à pas toutes les étapes d'un projet utilisant Scikit-Learn et pandas. - Ouvrir les boîtes noires pour comprendre comment fonctionnent les algorithmes. - Explorer plusieurs modèles d'entraînement, notamment les machines à vecteur de support (SVM). - Comprendre le modèle des arbres de décision et celui des forêts aléatoires, et exploiter la puissance des méthodes ensemblistes. - Exploiter des techniques d'apprentissage non supervisées telles que la réduction de dimensionnalité, la classification et la détection d'anomalies. Tous les exemples de code sont disponibles en ligne sous la forme de notebooks Jupyter à l'adresse suivante : https : //github. com/ageron/handson-ml2