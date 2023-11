Troublemaker

June est une lycéenne piégée dans une réalité suffocante. Une année lui reste avant la fin du lycée, une année à survivre dans une maison où elle se sent étrangère, dix mois à affronter le harcèlement quotidien entre les murs intimidants de l'institut privé Sherborn. Shayn, lui, s'est réfugié à Londres suite à une série de choix malavisés. Une nuit, il cambriole la demeure de June, ignorant sa présence, faisant ainsi de June la témoin d'un acte qu'il aurait préféré rester secret. Mais la tension monte lorsque Shayn accepte un poste de remplaçant au lycée Sherborn et croise à nouveau June, cette fois-ci en tant que professeur et élève...