Des châteaux pas comme les autres

La France, terre de châteaux : il y en aurait 45 000 ! Combien de trésors cachés ? Qui connaît La Bastie d'Urfé, étonnante bâtisse Renaissance en plaine de Loire ou l'élégant château de briques de La Clayette ? Dans ce beau livre superbement illustré, nos auteurs ont choisi une centaine de châteaux pas comme les autres : méconnus, atypiques, intrigants et riche en histoire. Autant de raisons de partir en week-end à leur découverte : pour chacun, vous trouverez les clefs pour organiser votre séjour, avec nos meilleures adresses cocooning ou gourmandes, et les activités phares des environs. Un livre qui plaira autant aux amateurs de têtes couronnées qu'aux amoureux du patrimoine et aux curieux, avec de nombreuses anecdotes sur l'histoire de ces lieux magiques.