Les Forges de Mars

"Une large flotte d'exploration parcourt l'espace inexploré, à destination des mondes du Halo, aux confins de la galaxie. L'armada comprend des contingents issus de tous les aspects de l'Imperium de l'Humanité, depuis les simples Gardes Impériaux aux puissants Space Marines, menés par les séculaires technoprêtres de Mars. En quête d'une très ancienne technologie à la valeur inestimable, datant de la genèse de l'histoire, ce qu'ils vont en fait découvrir est bien plus puissant et plus redoutable qu'aucun d'entre eux n'aurait pu l'imaginer... ".