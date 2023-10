Grand Nord - Edition spéciale avec le calendrier 2024 offert

Connaissez-vous le phoque annelé, qui trompe les ours polaires en faisant des bulles sous l'eau ? Et le lynx d'Eurasie qui, selon la mythologie nordique, peut lire l'avenir ? La balaine à bosse dont le chant si fascinant peut s'entendre à près de 30 km ? Et la loutre, le glouton, l'hyperoodon boréal ? ... Venez à la rencontre de 35 animaux des territoires nordiques, au travers de somptueuses gravures sur linoléum et de centaines d'informations. Un grand voyage pour encourager chacun à sauver la fragile biodiversité de ce monde de glace et de neige.