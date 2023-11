Lluís Domènech i Montaner. Homme de la Reinaxença. Architecte du Modernisme.

L'année du centenaire de la mort de Lluís Domènech i Montaner, Triangle Books a réuni dans un seul livre les meilleurs spécialistes de Domènech en général et de ses bâtiments en particulier pour comprendre la personnalité aux multiples facettes et interpréter le travail d'un architecte clé dans l'histoire de l'art européen. L'ouvrage débute par quelques articles introductifs qui présentent l'architecte dans le contexte de l'Art Nouveau européen et expliquent ses différentes facettes : civique, politique, académique... et se poursuit par les monographies de ses bâtiments, de la maison d'édition Montaneri Simon (1979-1881) à la Casa Fuster (1908-1911) en passant, bien sûr, par le Palau de la Música ou l'Hôpital de Sant Pau, tous les deux classés au patrimoine mondial.