Etudes socratiques

Louis-André Dorion propose ici onze études consacrées à la littérature socratique. Le volume s'ouvre avec la question de la méthode la plus appropriée pour l'exégèse de la littérature socratique, méthode illustrée par l'exemple précis de l'analyse comparative des raisons pour lesquelles le Socrate de Xénophon et celui de Platon considèrent que l'on doit obéir aux lois. Suit un important ensemble sur la question de la représentation de Socrate dans les écrits socratiques de Xénophon. Ces études mettent en lumière, sur différents thèmes, la spécificité de la représentation de Socrate chez Xénophon. Puis Louis-André Dorion propose, pour la première fois, de considérer le récit de l'oracle de Delphes, dans l'Apologie de Platon, comme un véritable mythe qui s'apparente étroitement, du point de vue de la forme et de la fonction, aux autres mythesdu corpus platonicien. Enfin, la dernière étude de ce recueil se penche sur la possible inspiration socratique de la thèse de la double ascèse, que Diogène Laërce (VI 70-71) attribue à Diogène de Sinope. Tous les textes disposent de renvois qui permettent à ces études de se compléter les unes les autres, et tiennent compte des principales et dernières avancées de la recherche.