Mes bracelets d amitié

Un coffret complet pour créer une multitude de bracelets d'amitié pour sa BFF ! Contenu complet et riche : 6 échevettes de fils moulinés pour bracelets brésilien (24 m), 2 m de fil argenté, 2 liens tissu type Liberty 50 cm chacun Perles : 6 perles lettres et 6 perles étoilées phosphorescentes, 6 perles dorées, 400 perles de rocaille 2 mini pompons, 3 breloques dorée avec émail, 1 breloque coeur dorée avec 1 anneau de chaque côté Du fil élastique transparent et du fil de Nylon 2 fermoirs ronds dorés 1 livre et deux boîtes à monter pour ranger ou offrir ses bracelets.