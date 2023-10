On le sait, l'alimentation joue un rôle crucial sur la santé et le bien-être. A fortiori quand on passe la quarantaine, puis à la cinquantaine, quand pré-ménopause et ménopause s'installent. Or, curieusement, les livres de recettes existants sont pleins de restrictions, ce sont toujours des livres de régime. Le Manuel gourmand de la ménopause est le premier livre de cuisine - une cuisine joyeuse, saine, gourmande -, qui réponde aux problématiques spécifiques aux femmes de 40 à 60 ans. Il a été conçu par Elvira Masson et Jennifer Hart-Smith, et ça change tout. La chroniqueuse culinaire et la pâtissière naturopathe ont associé leurs talents pour proposer 120 recettes et astuces délicieuses à base d'ingrédients qui font du bien. Chaque recette est accompagnée d'explications sur ses bienfaits. Des focus sur les grands thèmes liés à la ménopause les complètent. Qu'en est-il des céréales, des laits végétaux, de la reminéralisation, du tofu et des oestrogènes par exemple ? Enfin, parce que ce livre est aussi une ouverture sur le monde, des cheffes et des chroniqueuses racontent ce qui se fait dans leurs pays respectifs : Japon, Inde, Chine, Moyen-Orient.