" Cet homme est-il de la confrérie bruyante des voyageurs plumitifs ? Cet homme pense-t-il qu'il suffit d'aller s'empoussiérer la semelle pour se ravauder la cervelle ? Non, la poussière est d'or qui le hante encore Í cet homme, que nous voudrions suivre ici, cet homme s'en va chaque année depuis ses vingt ans vers le Grand Nord, carnet de croquis à la main, quêter de sa baguette divinatoire son Graal fantôme Í après quoi il rentre au pays, dessine, grave, sculpte et peint pour de bon Í sur ce, il paraphe en bas à droite PK. Per Kirkeby. "