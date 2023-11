Poème planté. Esquisse pour allée d'arbres

Ce livre est un hommage à la poésie et à l'arbre qui borde nos routes. Dans le cadre d'un projet intitulé Lire et écrire la route soutenu conjointement par la Médiathèque départementale de Seine-et-Marne et la Direction des routes de Seine-et-marne, le poète oulipien Jacques Jouet transfigure la route départementale RD 606. Il invite nos yeux de lecteur et de conducteur à regarder autrement le paysage et notamment les alignements d'arbres en bord de route. La poète Françoise Ascal qui préface ce livre, résume ainsi ce projet qui "consiste à transposer La Divine Comédie en une plantation d'arbres au long d'une route dont Jacques Jouet rêve qu'elle fut parcourue par Dante ! Trois sections arborées répondront aux trois parties - Enfer, Purgatoire, Paradis - constitutives de l'oeuvre. " Ce livre est illustré de nombreux dessins, de schémas et de photographies. Jacques Jouet est un écrivain et un poète, oulipien depuis 1983. Son oeuvre qui est l'une des plus conséquentes de l'Oulipo actuel le conduit à s'intéresser à des thèmes très variés. Il nous offre ici une composition poétique originale autour des arbres et de la route, mobilisant sa créativité d'écrivain afin que "la poésie donne des perspectives aux lignes d'arbres".