Le sens de l'IA à l'école de Pascal entrepreneur

Jusqu'où ira l'Intelligence Artificielle, dont l'esprit géométrique semble sans limite ? Que restera-t-il de notre liberté de décider face à ces machines probabilistes aux prédictions stupéfiantes ? L'aventure du siècle n'offre-t-elle qu'un monstrueux divertissement ? Ou peut-elle être sensée ? A l'heure où déferlent dans nos vies chatGPT et l'Intelligence Artificielle générative promues par de puissants ingénieurs-entrepreneurs, nous célébrons le quadricentenaire de l'un des génies les plus complets de l'histoire : Blaise Pascal. Philosophe incontournable. Ingénieur passionné. Mathématicien génial. Inventeur des probabilités. Inventeur de la première machine mentale. L'ancêtre absolu de l'Intelligence Artificielle ! Heureuse coïncidence historique ou signe d'espoir. Et s'il n'était pas au fond le mieux placé pour nous aider à cerner la raison d'être de l'intelligence artificielle ... cette question universelle devenue cruciale pour le futur de l'emploi, des entreprises et de toute l'humanité ? Cet essai tente d'explorer quelques réponses. Et plus loin encore, il explore une facette méconnue du génie du Grand Siècle. Pascal fut également entrepreneur en série. Son aventure édifiante, l'histoire de ses heurs, ses malheurs offrent un parallèle étonnant avec le quotidien des startups technologiques actuelles. Des pièges de jeunesse à la fortune de la maturité, en passant par la quête de sens en des temps troublés. L'intelligence artificielle moderne est avant tout une immense aventure entrepreneuriale, faite d'audacieux paris à la rhétorique presque pascalienne : "bravons l'incertitude en pariant sur l'infini des possibilités algorithmiques, et embarquons ainsi les indifférents". L'itinéraire du génie du Grand Siècle nous offre des trésors de sagesse dont s'inspirer pour l'aventure technologique du 21ème siècle. Un appel à entreprendre dans l'incertain. Le bon sens au fondement des véritables mathématiques de l'incertitude. Une approche mesurée des vertus et des limites des algorithmes, de l'incomplétude de la raison. L'art d'entraîner la volonté à décider. D'utiliser la raison numérique sans s'asservir soi-même. D'éviter les pièges d'une éthique algorithmique de simple conformité. La quête sensée de la fortune pour secourir les détresses des contemporains. Les fondements probables d'une raison d'être technologique. L'art du développement d'entreprises sensées. Et d'une quête sensée de la fortune, au secours de la détresse de nos contemporains. Etienne de Rocquigny est mathématicien et entrepreneur, professeur habilité à diriger les recherches et expert auprès d'organisations européennes. Après avoir été Vice-Doyen de la Recherche de l'Ecole Centrale Paris, il a cofondé et accompagné une vingtaine d'entreprises algorithmiques. Il dirige Blaise Pascal Advisors, conseil en leadership d'entreprises technologiques et cofondateur du Prix International quantique Blaise Pascal. Il préside un think-tank d'entrepreneurs, scientifiques et philosophes pour mettre l'IA au service du bien commun.