Élémentaires

"Elémentaires" est un recueil sur l'école primaire mais qui n'est pas pour autant réservé aux humains âgés de 7 à 11 ans. Les textes, classés en rubriques issues des apprentissages, activités libres et événements ponctuant une année scolaire, empruntent des formes très différentes qui parcourent l'histoire de la littérature, du Moyen Age à nos jours : poèmes (en vers ou pas) et proses (liste, chanson, comptine, dialogue, petites annonces, consignes, questionnaire, etc.). Il s'agit avant tout de s'amuser avec la langue mais sérieusement, comme le font les enfants quand ils jouent.