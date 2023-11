L’île voyageuse. Ailleurs à Porquerolles

Ne vous fiez pas à ceux qui prétendent que Porquerolles est en Provence. Porquerolles échappe à tous les cadastres et n'appartient qu'à elle-même. Elle est une province de la Méditerranée, un canton né du ciel, de la roche et du sable. Plus que cela, en vérité, Porquerolles est la principauté d'un songe exotique. Ile au vent et sous-le-vent, fille de la mer, elle est une invitation au départ. Elle a le goût du large. Terre de sang-mêlé, citoyenne du monde, elle est d'ailleurs... Car son charme particulier tient moins à l'irrécusable beauté de ses paysages, qu'à son pouvoir duplice de vous emporter bien au-delà de ses côtes, vers des horizons inattendus, plus lointains que ses propres limites, dans un effet miroir un peu fantasmatique. Vous pensiez débarquer à Porquerolles et c'est Porquerolles qui vous embarque... L'île est voyageuse et nous invite à la découvrir au détour de ces pages, que l'on parcourt comme un journal de bord. Bon vent !