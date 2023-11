Marvel Next Gen - Miles Morales : Corps étrangers

Miles Morales commence à se faire à la vie de Spider-Man. Il protège Brooklyn, arrête les vilains ET fini même ses devoirs ! Mais lorsqu'il est invité au lancement d'un tout nouveau jeu vidéo, il se retrouve confronté à un nouveau super-vilain qui juge l'humanité déficiente. Pour l'affronter, Miles va-t-il devoir appeler à l'aide d'anciens ennemis ? L'équipe artistique de SPIDER-MAN : ONDES DE CHOC remet le couvert avec un nouveau Graphic Novel proposant une histoire complète. Un choix idéal pour les amateurs de Spider-Man : Across the Spider-Verse, le dessin animé qui a battu tous les records cet été !