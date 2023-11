Marvel-Verse : Captain Marvel

Depuis qu'elle a été prise dans l'explosion d'une machine Kree, Carol Danvers possède une puissance fantastique qu'elle a mis au service du bien. Elle a plus que mérité le titre de Captain Marvel rendu mythique par son prédécesseur Mar-Vell... et ce n'est pas Spider-Man qui dira le contraire ! Notre album NOUS SOMMES LES MARVELS partage la vedette entre Carol et ses homologues Kamala Khan et Monica Rambeau, mais pour l'album MARVEL-VERSE du mois, nous avons choisi de nous concentrer sur celle qui a été la première héroïne à porter un film Marvel sur ses seules épaules. Deux épisodes inédits sont au programme !