Murtagh et le monde d'Eragon

Un traître…

Un dragon…

Une nouvelle épopée…

En Alagaësia, des mois se sont écoulés depuis la chute du tyran Galbatorix. Murtagh le Dragonnier et son dragon Thorn sont toujours considérés comme des traîtres et des meurtriers, car le royaume ignore l’aide qu’ils ont apportée à Eragon et Nasuada. Ils vivent en parias, à l’abri des regards. Mais la rumeur d’étranges évènements, aux confins de l’Alagaësia, ravivent de douloureux souvenirs pour Murtagh et Thorn. Et nul ne peut se soustraire à son destin. Commence alors pour nos héros un voyage épique à travers des terres à la fois familières et inexplorées. Confrontés à des ennemis aussi terrifiants qu’imprévisibles, ils auront besoin de courage et d’espérance. Car une mystérieuse puissance œuvre dans l’ombre…

20 ans après la parution d’Eragon, Christopher Paolini rouvre les portes de l’Alagaësia dans un récit magistral sur Murtagh, l’intriguant demi-frère d’Eragon.

Ce roman peut se lire indépendamment de la saga L’héritage (mais rien ne vous empêche de lire les quatre tomes !)