Saul Leiter, rétrospective 1923-2013

Après la grande exposition qui lui est consacré à Arles l'été 2023, cette rétrospective célèbre le centenaire de la naissance de Saul Leiter. Elle rassemble toutes les facettes de son oeuvre d'une étendue considérable. Durant une vie entière consacrée à la création artistique, le photographe et peintre Saul Leiter a produit un corpus de plus de 20 000 tirages photographiques, 4 000 tableaux et quelque 40 000 diapositives. De la street photography à ses images pour la mode en passant par ses nus féminins et ses peintures, ce livre nourri de ses archives personnelles révèle une oeuvre immense et inclassable. Enrichi de cinq essais éclairant tant la biographie que l'oeuvre de l'artiste et puisant dans ses archives personnelles, ce livre révèle la sensibilité unique de Saul Leiter.