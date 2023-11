Les outils du Marketing Digital

Ce livre vise à démystifier le marketing digital en offrant des conseils sur le choix des outils adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. C'est un guide pratique destiné aux étudiants en marketing, aux jeunes diplômés et aux entrepreneurs. Il débute par la présentation des clés nécessaires à la sélection des outils de marketing digital, en explorant les spécificités des gratuiciels, des abonnements et des logiciels payants. Grâce à des tableaux comparatifs, il propose une vision d'ensemble pour aider les lecteurs à prendre des décisions éclairées parmi les outils qui seront ensuite présentés. Il se compose ensuite d'un éventail de chapitres ciblés sur des domaines spécifiques tels que la gestion des ressources marketing, la création d'une identité visuelle, la rédaction de contenu, la promotion d'une entreprise en ligne, l'utilisation d'outils SEO et l'exploration des solutions offertes par Google. Chaque chapitre fournit des tutoriels détaillés, des comparaisons d'outils et des conseils pour maximiser l'efficacité de chacun. Il a été conçu de telle manière que chaque chapitre puisse être lu séparément, selon les besoins. Le livre explore également les réseaux sociaux et leur importance accrue dans le marketing, avec des chapitres consacrés aux outils de gestion des réseaux sociaux et aux solutions d'automatisation. Il se termine par un aperçu des outils basés sur l'intelligence artificielle, soulignant leur potentiel futur dans le domaine du marketing. Enrichi de tutoriels pas-à-pas et de nombreuses captures d'écran, ce livre est plus qu'un simple guide ; il est un compagnon pratique pour toute personne désireuse de maîtriser le paysage en constante évolution du marketing digital. Tarifs, usages, possibilités, méthodes de déploiement... chaque détail des outils cités est passé au crible pour offrir une boîte à outils complète. Elle vous permettra ainsi de naviguer avec confiance et curiosité dans l'ère du marketing digital.