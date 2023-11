Les grandes courtisanes. Sexe et pouvoir dans l'Histoire

Non ! La courtisane n'est pas une "dame" de la cour à qui l'on conte fleurette. Elle est une prostituée, mais pour laquelle la langue française a des égards. Cocottes, lionnes, demi-mondaines ou horizontales, les courtisanes échappent à l'obscénité des termes réservés aux catins ordinaires. Sont-elles pour autant différentes de ces dernières et que sait-on d'elles ? Pourquoi Phryné a-t-elle été condamnée à mort ? Quitter le Marais suffirat-il à Ninon de Lenclos pour se refaire une réputation ? Qu'est-ce qui fait courir Lola Montès aux quatre coins du monde ? Quels sont les secrets d'Hortense Schneider ou de Caroline Otero pour attirer tous les souverains d'Europe dans leur lit ? Richissimes et célèbres, ont-elles été des modèles - ou des contre-modèles - pour les autres femmes, et ont-elles contribué à leur émancipation ? De l'Antiquité au XXe siècle, d'Athènes à Paris, en passant par Byzance, Londres et New York, cet ouvrage retrace la vie détonante des grandes courtisanes de l'histoire. Joëlle Chevé est historienne et journaliste pour la revue Historia. Elle a notamment publié Marie-Thérèse d'Autriche (Pygmalion/Flammarion, 2008) et L'Elysée au féminin de la IIe à la Ve République (Le Rocher, 2017 ; poche, 2020).