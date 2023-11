Mégastructures est un beau livre, une encyclopédie visuelle des principales structures que la civilisation humaine imagine afin de se développer dans l'espace. Le livre présente 40 structures spatiales, de la ville sous-marine aux confins des étoiles en quatre grands niveaux : métropole, transorbital, orbital, stellaire et interstellaire. Nous plongeons ainsi dans des réalisations fascinantes, détaillant des immenses habitations planétaires, des habitats spatiaux en orbite et des projets d'ingénierie stellaires qui dépassent l'entendement. Chacune des structures de l'encyclopédie est présentée sous la forme d'une double page, et détaillée par : une notice explicative et de magnifiques illustrations réalisées par Neil Blevins, l'un des artistes du space art les plus importants de sa génération, (il travaille pour le cinéma, la BD, le jeu vidéo...) et d'un schéma technique. L'ensemble donne une vison extraordinaire d'un futur humain à la conquête des étoiles.