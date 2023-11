Les Soeurs Carmines, intégrale

Cette saga déclinée en 3 tomes raconte l'histoire de trois soeurs, Merry, une monte-en-l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie, Tristabelle, la belle sociopathe et Dolorine, la petite fille qui voyait les fantômes. Le tout dans la ville de Grisaille, une sinistre cité gothique où les moeurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et huit familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent pour le trône. Chaque tome se focalise sur une des soeurs. Entre un complot de corbeaux, des problèmes de bal et une maîtresse d'école avec des desseins mortels, Ariel Holzl offre une peinture exquise de Grisaille où rien ne va, mais où on se sent pourtant tellement bien. L'auteur réussit la prouesse de nous faire rire, pleurer, exploser de rire, bouder, rire encore et hurler.