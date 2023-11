L'art en mouvements. Les courants artistiques en Europe depuis le Moyen Âge

Cet ouvrage s'articule autour des grands mouvements de l'histoire de l'art, du Moyen ge à nos jours. Le choix délibéré de la notion de mouvements privilégie la perception d'incessantes révisions, en opposition à toute conception figée que le cadre des nations pouvait imposer pour exalter leur grandeur. Malgré l'ampleur et le nombre des conflits internes au continent, l'art qui s'y est déployé utilise souvent des modes d'expressions communs, dont sont ici analysées, dans toute leur subtilité, les variantes et les déclinaisons, en soulignant les affinités, témoins des valeurs humanistes qu'il véhicule. Dans cette optique, les mouvements artistiques sont bien une composante culturelle de l'Europe, dont ils ont participé et participent encore à la construction, en privilégiant l'ouverture aux autres. Depuis 2021, Etienne Faisant est responsable du centre de recherche Nicolas-Poussin, au sein de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle. Dany Sandron est professeur d'Histoire de l'art et d'archéologie du Moyen ge à la Faculté des Lettres de la Sorbonne. Il est l'auteur de plusieurs atlas historiques de Paris, et d'ouvrages sur l'histoire de l'architecture, notamment sur Notre-Dame-de-Paris.