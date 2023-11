30 ans au coeur de la Formule 1

LE PADDOCK DE LA FORMULE 1 EST LA DEUXIEME MAISON DE GAËTAN VIGNERON, COMMENTATEUR DES GRANDS PRIX POUR LA RTBF DEPUIS 1994. Toutes les icônes de la F1 figurent dans le carnet d'adresses du journaliste sportif qui compte près de 600 Grands Prix à son actif. Il entretient une relation privilégiée avec Jacky Ickx. Il a côtoyé Ayrton Senna le week-end où il a trouvé la mort. Il a fait de l'équitation dans le manège de Michael Schumacher, du karting avec Fernando Alonso. Il a fêté avec Sebastian Vettel son dernier titre mondial. Il a su percer la carapace de Lewis Hamilton, ce qui a donné lieu à quelques interviews de très haut niveau. Il s'est rapproché de Max Verstappen grâce au lien qu'il entretenait avec son père, Jos. Plusieurs pilotes aujourd'hui titulaires sont passés par sa cabine commentateur, notamment Pierre Gasly, Esteban Ocon et Charles Leclerc. Il a vécu quelques drames ayant émaillé toutes ces années sur les circuits, dont le crash de Jules Bianchi. Privilège rarissime, il possède le numéro de portable de Bernie Ecclestone. Dans cet ouvrage, Gaëtan Vigneron retrace un parcours professionnel hors du commun, révèle 1001 anecdotes sur les plus grands noms de la Formule 1 et évoque tous ceux qui l'ont accompagné au commentaire. Préfaces de Jacky Ickx, Bernie Ecclestone et Charles Leclerc