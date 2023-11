Le Sac à Malices. Immersion au c ur d une épicerie solidaire, espace de vie sociale

Epicerie sociale et solidaire, Le Sac à Malices propose bien plus qu'une aide alimentaire. L'association permet, grâce à un espace de vie sociale, de maintenir le lien entre les gens, d'apprendre à se parler, à cuisiner, à réparer des vélos et bien plus. Qu'on soit bénévole ou précaire, l'ambiance solidaire et l'écoute, permettent à tous de trouver en soi des possibles et de retrouver la confiance qui peut manquer dans les situations difficiles. Comme de nombreuses autres initiatives partout en France, l'association basée à Saint-Pierre-Des-Corps et dans laquelle Thibaut Lambert s'est immergé, est indispensable. Récit drôle, touchant et profondément humain