Prunier Paris par Yannick Alleno. Une grande maison d'avant-garde

Une carte signée par Yannick Alleno consacre le mythique restaurant Prunier, avenue Victor-Hugo à Paris, comme le temple du caviar français et de la gastronomie novatrice. Une même passion engagée pour les produits de la mer, un même goût pour la création artistique, un même sens de l'innovation nourri par un attachement fort au patrimoine... rapprochent le chef et la grande maison qui se sont associés pour faire rayonner l'art de vivre à la française. Dans le décor Art déco du restaurant Prunier, classé au titre des monuments historiques, on s'attend à voir Gatsby le magnifique descendre l'escalier. Cet écrin somptueux a vu naître une carte inédite, hommage au caviar sous toutes ses formes et génitrice de superbes émotions iodées.