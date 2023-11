La Dernière Mission de Gwendy

Quand Gwendy Peterson avait douze ans, Richard Farris, un homme étrange avec un chapeau melon lui a donné une boîte munie de boutons qui permettait de distribuer friandises et pièces anciennes, mais qui pouvait aussi détruire des mondes. Les années ont passé, Gwendy est devenue sénatrice du Maine et une écrivaine célèbre. Un jour la boîte réapparait dans sa vie. Les mystérieux hommes en jaune veulent mettre la main sur l'objet maudit, et Gwendy doit les en empêcher, quel qu'en soit le prix. Mais où dissimuler un objet avec de tels pouvoirs ? Avec ce roman, relié à La Tour sombre et Ca, Stephen King et Richard Chizmar nous offrent un final en apothéose. L'une des plus belles collaborations de ces dernières années. Une réflexion profonde sur le danger que représentent les dissensions de l'époque actuelle. The Washington Post. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Michel Pagel.