Black's soldiers T2 - Pretty Doll

En s'installant à Fremont, une petite ville des Etats-Unis, Mackenzie pensait trouver la tranquillité qui lui fait défaut depuis plusieurs années. Un travail stable, un logement discret : c'est tout ce dont elle a besoin. Mais elle ne s'attendait pas à rencontrer le charmant et arrogant Logan, membre des Black's Soldiers, un club de bikers que la ville craint et vénère à égale mesure. Logan, alias Wolve, aime son club, ses frères et sa moto, point. Il n'a aucune intention d'être fidèle à une femme dans sa vie. Mais lorsqu'il rencontre Mackenzie, il ne peut s'empêcher d'être attiré par sa douceur et sa fragilité. Pretty Doll, il la surnomme. Une jolie poupée qui cache de nombreux secrets mais qu'il est déterminé à conquérir. Tout les oppose, et pourtant, Mackenzie a bien du mal à lui résister. Mais au jeu de la séduction, Logan devrait se méfier : celui qui pensait être le chasseur pourrait tomber dans son propre piège...